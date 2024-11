Lazio - Como, tutto pronto per la vendita dei tagliandi: info e prezzi

Prima il derby della Capitale, che la Lazio giocherà "fuori casa", e poi l'appuntamento casalingo contro il Como. Sarà un inizio 2025 molto impegnativo per la squadra di Baroni che venerdì 10 gennaio alle 20.45 ospiterà la formazione guidata da Fabregas. In vista della gara ecco quando partirà la vendita dei tagliandi.

"La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di lunedì 25 novembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive in casa contro il Como, in programma venerdì 10 gennaio alle ore 20:45.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

- Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;

- Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;

- Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;

- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

- Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 16:45 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria".