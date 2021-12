Lazio, con il Galatasaray per la tripla cifra: la statistica sulle vittorie Uefa

La Lazio sfida il Galatasaray in quella che è la partita decisiva per la qualificazione alla fase successiva dell'Europa League. In caso di vittoria i biancocelesti sarebbero direttamente qualificati agli ottavi di finale, altrimenti dovrebbero giocarsi i sedicesimi contro una delle terze classificate nei gironi di Champions League. Sebbene non importante come il traguardo in palio, un successo regalerebbe anche un prestigioso traguardo: la centesima vittoria nelle competizioni Uefa. Al momento il bilancio è di 99, rispettivamente 24 in Champions League, 4 in Coppa delle Coppe, 32 in Coppa Uefa, 37 in Europa League, 1 in Supercoppa Europea e 1 in Intertoto. Dal computo sono ovviamente esclusi i successi conseguiti in competizioni non riconosciute dalla Uefa.