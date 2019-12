Lazio, con la Juventus partita di sostanza: i numeri del match

Lazio trionfante in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna a Roma sponda biancoceleste. Gli uomini di Inzaghi hanno dimostrato la stessa grinta e cattiveria messa in campo nella partita all'Olimpico, sempre contro la Juventus. Le statistiche parlano chiaro. Immobile e compagni hanno tirato in porta 8 volte, contro le 4 dei bianconeri. Più precisione dunque, sia di tiro (47% a 25%), che di cross (21% per la Juventus, 37% per la Lazio). Tanta lotta, soprattuto a centrocampo. I biancocelesti hanno vinto 25 tackle, contro i 23 dell'avversario, realizzato 12 anticipi contro i 10 dei bianconeri, ed effettuato più disimpegni (18 a 9).

I SINGOLI - Bene tutti, ovviamente. Ma c'è chi si è messo in evidenza in particolar modo. Lulic non ha più bisogno di presentazioni, l'eroe del 26 maggio è stato protagonista di un'altra incredibile finale: top player per tocchi palla (52), e cross completati (100%). Leiva ha dominato il centrocampo, è lui il migliore per tackles vinti (4), palloni intercettati (4), palloni recuperati (13). Soprattutto, il brasiliano ha perso 0 volte la sfera. In difesa sugli scudi Luiz Felipe: top player per duelli aerei vinti (3) e precisione dei passaggi (93.1%). Davanti Correa ha dato il suo contributo, effettuando il maggior numero di tiri in porta (4), e passaggi chiave (4).

LAZIO, FESTA A FIUMICINO

LAZIO, DECENNIO VINCENTE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE