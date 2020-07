Lazio con orgoglio, ma la Juve s'impone. Mimun e Cucchi in coro: "Grazie ragazzi"

Una Lazio colpita dagli infortuni e reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo e dal pareggio con l'Udinese, ha sfidato la Juventus capolista. La squadra di Inzaghi è scesa in campo con orgoglio, arrivando a lottare fino all'ultimo per uscire dall'Allianz Stadium con almeno un punto. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro, Clemente Mimun, direttore del Tg5, ha voluto fare pubblicamente i complimenti ai biancocelesti, dedicandogli un messaggio su Twitter: "Bravi ragazzi. Temevo la goleada invece avete mostrato dignità e coraggio". Simile il pensiero di Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto': "Grazie ragazzi. E complimenti alla Juventus".

