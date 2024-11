Lazio, contro il Bologna attenta ai gialli! Due titolari sono in diffida

Ora ci sarà la sosta per le Nazionali. La giusta occasione per la Lazio di tirare un po' il fiato e permettere alla squadra di concedersi un meritato riposo dopo le pesanti fatiche di queste settimane. In campo a Monza si è vista una squadra provata fisicamente ed è lecito che fosse così, nonostante questo non abbia minimamente inciso sulla vittoria finale. Ora quattordici giorni di stop, poi la ripresa in vista del Bologna, partita in programma domenica 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, alle 20.45. Partita in occasione del quale la Lazio dovrà prestare particolare attenzione ai cartellini, come già avvenuto in casa brianzola. Nella lista dei diffidati, infatti, figurano i nomi di Nicolò Rovella e Gustav Isaksen che, se dovessero essere ammoniti contro i falsinei, salterebbero la trasferta di Parma per squalifica.