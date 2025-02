Lazio, contro il Monza attenzione ai cartellini: in tre a rischio per il Napoli

Alle spalle l'importante vittoria contro il Cagliari. La Lazio è pronta a scendere nuovamente in campo all'Olimpico in vista della sfida contro il Monza in programma domenica 9 febbraio alle 15.00. Un match importante per i biancocelesti che dovranno fare attenzione anche ai cartellini. Sono tre infatti i giocatori diffidati: Isaksen, Rovella e anche il nuovo acquisto Belahyane appena arrivato dal Verona. In caso di cartellino giallo Baroni non potrà averli a disposizione nel big match contro il Napoli in programma sabato 15 febbraio alle 18.00.