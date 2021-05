Lazio, Corino: “Inzaghi ha meno responsabilità di chi ha fatto il mercato”

Luigi Corino, ex giocatore della Lazio, dice la sua sul futuro di Simone Inzaghi. Di seguito le sue parole ai microfoni di Radiosei: "Non è stata una bella intervista quella di Inzaghi, ma non per colpa sua. Lui è stato un signore come al solito. Ha aspettato più di un anno un rinnovo di contratto che non è arrivato come qualcuno aveva detto. La società deve fare delle scelte. Io sono dalla parte di Simone. Se il club vuole cambiare allenatore può farlo, ma non può pagare solo Inzaghi. Lui ha meno responsabilità di chi ha fatto la campagna acquisti negli ultimi anni. Ci siamo presentati in Champions dopo un lungo periodo con giocatori non all'altezza. Probabilmente non sarà Simone il futuro allenatore della Lazio, ma oltre a lui anche qualcun altro deve lasciare il club. Spero in un colpo di coda e che la situazione si possa riaggiustare. Non sarà semplice".