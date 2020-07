Lazio, Correa a quota 19 reti: superati in un colpo solo Cesar e Simeone

Secondo gol consecutivo quello di ieri per il Tucu Correa che dopo un lungo periodo condizionato dalla non perfetta forma fisica, causa infortunio, adesso pian piano si è ripreso il suo posto in campo e nelle ultime due gare si è reso protagonista. Soprattutto, il gol di ieri che ha aperto le marcature contro il Brescia, è il numero 19 in maglia biancoceleste. Un numero importante che permette all'argentino di superare due nomi della storia della Lazio: Simeone e Cesar entrambi fermi a quota 18. Attualmente il Tucu è al 67° posto nella classifica assoluta dei bomber capitolini.

