Lazio, Correa è già in clima Nazionale: sui social la foto tutta albiceleste - FT

Passare dal biancoceleste all'albiceleste è un attimo per Correa. L'attaccante è al momento out per un problema al polpaccio che lo ha tenuto fermo anche nel derby e sta ricaricando le batterie in vista dei prossimi impegni con l'Argentina. Il Tucu è stato convocato da Scaloni per i match con Cile e Colombia valide per la qualificazione al Mondiale del 2022 e su Instagram ha mostrato tutta la sua voglia di "Seleccion" pubblicando delle foto con la maglia albiceleste e il mate, bevanda sudamericana immancabile.