Lazio, Correa non si arrende: "Non si deve mollare!" - FT

Il momento non è semplice per gli italiani. I cittadini sono stati caldamente invitati a rimanere in casa per evitare che il contagio si espanda, mentre negli ospedali, medici e infermieri sono in prima linea nella lotta al Coronavirus. I giocatori, al pari di tutti gli atleti, sono fermi e gli allenamenti sospesi fino a data da destinarsi. Correa sta vivendo questa quarantena da solo nel proprio appartamento della Capitale. Proprio al termine di una seduta 'casalinga' di esercizi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una sua foto, accompagnata da un bel messaggio di carica e speranza: "Non si molla. Non si deve mollare. Andiamo!".

