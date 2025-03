Lazio, Corsi racconta Sarri: "Che diatribe! Chiedeva di spostare le panchine perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri è stato tanto per la Lazio e per la sua storia. Il secondo posto conquistato, gli ottavi di Champions League, l'aria di un ciclo che sembrava avere un finale vincente e che invece si è schiantato contro scelte sbagliate, malintesi e troppi problemi, anche esterni, che hanno impedito il proseguo del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste. Sarri, d'altronde, è sempre stato un personaggio particolare: o amato, o non compreso e quindi non apprezzato. Un uomo dalle richieste particolari, sorprendenti alle volte, sempre molto minuziose. Una personalità da comprendere contro la quale si è scontrata anche una giovanissima Rebecca Corsi (oggi CEO e vice-presidente dell'Empoli) che, intervenuta ai microfoni di Rivista Undici, ha raccontato il suo primo impatto con Maurizio Sarri.

LE PANCHINE E LA SCARAMANZIA - "Maurizio? Ero agli albori, ero all'inizio e facevo marketing, che lui non vedeva di buon occhio perché secondo lui eravamo la rovina del calcio. È stato avvincente averci a che fare con lui in quel periodo. Nascevano le panchine lontane dal campo, allineate ai Field Box e secondo lui erano tre punti in meno alla fine dell'anno. Erano tutte diatribe. Ogni domenica mandava qualcuno per avvicinare di qualche metro e non sono le panchine in plexiglass con la strutture in ferro che le sposti con un soffio, serviva anche sette persone per farlo. Poi le maglie. Vinciamo il campionato di Serie B con una maglia e secondo lui dovevamo iniziare la Serie A sempre con quella".

