Lazio, Crespo fuori dalla top 3 degli acquisti più costosi della Serie A

Diciannove anni e sette giorni. È il periodo di tempo che il trasferimento di Hernàn Crespo dal Parma alla Lazio - concluso l'11 luglio 2000 - ha passato nella top 3 dei colpi più costosi della Serie A. Con l'ufficialità dell'arrivo di Matthijs de Ligt alla Juventus per 85,5 milioni, però, i biancocelesti scendono dal podio. Che ora è monopolizzato dal club di Andrea Agnelli: primo posto per Ronaldo (dal Real Madrid alla Juventus per 117 milioni), secondo per Higuain (dal Napoli alla Juventus per 90 milioni) e terzo, appunto, per de Ligt. L'acquisto di Crespo per 56,8 milioni è risultato il più esoso di sempre fino all'estate 2016, quando l'arrivo del Pipita in bianconero l'ha scalzato dalla prima posizione. La Lazio, comunque, resta in top 10 anche con un altro colpo, molto meno fortunato: l'arrivo di Gaizka Mendieta dal Valencia per 48 milioni, infatti, è al sesto posto di questa speciale classifica. Di seguito, la foto con l'elenco completo della top 10.

