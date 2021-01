Lazio, Cristian Brocchi compie 45 anni: gli auguri della società - FOTO

5 anni alla Lazio e 3 trofei in bacheca, di cui uno si può considerare uno dei più importanti. Cristian Brocchi ha lottato con la maglia biancoceleste facendosi subito ben volere dal pubblico, dimostrando tenacia e anche tanta qualità. Sicuramente al Milan ha trascorso i suoi anni migliori (vincendo in Italia e in Europa), ma nella Capitale ha ricevuto l'amore di un popolo che lo ha accolto come un figlio. Nel 2013, dopo la conquista della Coppa Italia contro la Roma, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo anche a causa del brutto infortunio rimediato in uno scontro con il suo ex compagno Matuzalem. Oggi l'allenatore del Monza compie 45 anni e la società capitolina ha deciso di fargli gli auguri tramite i canali social ufficiali. La promozione in Serie A sarebbe il giusto regalo, in modo che la Lazio e Brocchi si possano rincontrare dopo anni.