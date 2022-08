Lazio, Cruciani contro i tifosi dell'Inter: "Contestare Acerbi è ridicolo!"

Non ci sta Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, che critica i tifosi dell'Inter per la loro opposizione all'acquisto di Acerbi...

La Lazio è in trattativa con l'Inter per la cessione di Francesco Acerbi. Il centrale è un pupillo di Simone Inzaghi che lo vorrebbe in neroazzuro per occupare il posto lasciato libero da Andrea Ranocchia. Il suo acquisto, però, non sembrerebbe essere approvato dai tifosi meneghini, tanto che hanno creato anche un hashtag per esprimere il proprio dissenso. Quello che spinge il tifo interista a contestare il suo acquisto sembrerebbe essere un episodio risalente allo scorso campionato, ovvero la risata ironica di Acerbi dopo il gol subito dalla Lazio contro il Milan, episodio che aveva già scatenato l'ira di alcuni laziali. A esprimere il proprio dissenso, verso questa presa di posizione, è stato il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani durante la puntata di Pressing:

"Non volere Acerbi, che lo vuole Simone Inzaghi e conta solo questo, perché avrebbe riso e provocato il gol del Milan l’anno scorso è una cosa assurda. Lui è un bravissimo ragazzo, un ottimo giocatore. Contestarlo per una cosa del genere è ridicolo, fa bene l’Inter a comprarlo anche per far tacere questi deficienti”