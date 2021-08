Lazio, Cucchi pungente: "Immobile ha risposto a Correa"

E' Sarriball all'Olimpico. La Lazio sbaraglia lo Spezia vincendo 6-1 la prima gara stagionale in casa: sale in cattedra Ciro Immobile che realizza una tripletta (sbagliando un rigore) zittendo le critiche. Riccardo Cucchi ha commentato la vittoria biancoceleste su Twitter in modo pungente: "La risposta di Ciro Immobile a Correa... ( tweet laziale e scherzoso...)". Il Tucu ha esordito ieri sera con la maglia dell'Inter segnando una doppietta decisiva.