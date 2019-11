Lazio, Cucchi: “Squadra bella a sprazzi, tre punti di speranza!” - FT

La Lazio esce vittoriosa dalla sfida contro il Cluj all’Olimpico. La squadra di Inzaghi, a quota sei punti in classifica, può sperare fino alla fine nella qualificazione. Nel caso in cui i biancocelesti vincessero a Rennes ed il Celtic facesse altrettanto in Romania, i capitolini volerebbe ai sedicesimi di Europa League. Riccardo Cucchi, come ormai di consueto, ha commentato la gara sul proprio profilo Twitter. Lo storico radiocronista di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, nonché tifoso della Lazio, ha scritto: “A sprazzi, ma in quegli sprazzi bella Lazio, illuminata dal solito Luis Alberto. Ma non chiuderla quando poteva l'ha fatta andare in sofferenza. 3 punti di speranza”.

A sprazzi, ma in quegli sprazzi bella #Lazio, illuminata dal solito #LuisAlberto. Ma non chiuderla quando poteva l'ha fatta andare in sofferenza. 3 punti di speranza. #LazioCluji — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) November 28, 2019

PAGELLE - Lazio - Cluj, che Tucu di sinistro! Cataldi ispirato, Proto reattivo

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Cluj, Inzaghi: "Il Celtic può vincere anche in Romania"

TORNA ALLA HOMEPAGE