Lazio, D'Agostino: "Tra Luis Alberto e Sarri una convivenza forzata. Lo spagnolo stufo..."

Manca poco meno di un mese alla ripartenza della Serie A e in casa Lazio gennaio sarà importante anche per capire quello che sarà il futuro di Luis Alberto. Sul tema ha detto la sua l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino: "Credo che il giocatore si sia stufato di dimostrare sempre qualcosa. Sarri lo usa quando la partita precedente è stato determinante. E' capitato anche a me all'Udinese. Peccato perché si sposa bene con i princìpi di Sarri. Lui deve sempre dimostrare qualcosa ed è pesante. Davanti alla difesa non lo vedo, è un portatore di palla e Sarri lì vuole uno che giochi a due tocchi. nel 4-3-3 può fare solo la mezzala. Ma avendo Milinkovic, forse predilige più un giocatore muscolare che si inserisce. I due credo che abbiano finito la convivenza forzata alla Lazio", queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio.