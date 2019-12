Lazio, D'Amico: "Lo Scudetto un sogno, ma Juventus e Inter..."

Le sei vittorie consecutive, ma soprattutto le prestazioni delle ultime giornate stanno facendo sognare la Lazio. I biancocelesti continuano a divertirsi e far divertire con la qualità dei suoi interpreti, dopo aver conquistato nelle scorse giornate il terzo posto in classifica. Un piazzamento che consente alla squadra di Inzaghi di pensare in grande. A TMW Radio questo il commento di Vincenzo D'Amico, campione d'Italia nella Capitale nel 1974: "Sogno di vedere la Lazio campione d'Italia, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Ha davanti due corazzate che al momento sono superiori. La Lazio ha una squadra che gioca un gran calcio, ma se si fermano due giocatori, diventa una squadra normale. Le altre due no. Negli undici può vincere contro Juve e Inter, ma nell'arco di un campionato non ce la puoi fare solo con 14-15 elementi".