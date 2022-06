Lazio, D'Amico: "Sessanta milioni per Milinkovic? Ecco quanto vale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Vincenzo D'Amico fa il punto sul calciomercato della Lazio. L'ex centrocampista biancoceleste, in un'intervista, ha parlato in modo particolare di Milinkovic finito nel mirino di doversi top club europei ma per il quale non è arrivata ancora nessuna offerta concreta.Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "La Lazio fa bene a fissare un prezzo. Milinkovic è fortissimo e se proprio va venduto, non dovrebbe partire a meno di 60 milioni. Vendendo Milinkovic la Lazio si può rinforzarsi? Ci si deve anche affidare a Sarri, almeno tre colpi buoni si possono fare. In quale top club vedrebbe bene il serbo? In qualunque".