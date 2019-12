Lazio, da 50 anni allo stadio: Lotito premia due fedelissimi tifosi - FOTO&VIDEO

Definirli fedelissimi sarebbe riduttivo, considerando le loro presenze all'Olimpico quando in campo c'è la Lazio. 50 anni di stadio, mezzo secolo al seguito della Lazio, premiarli la loro infinita costanza è il minimo. Per questo il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, nel pre partita di Lazio-Udinese è sceso personalmente a bordocampo per premiare i due tifosi: sciarpa al collo, visibilmente tirati dall'emozione e dal momento catartico. Due targhe in segno di ringraziamento, un bel gesto a consolidare il rapporto tra il club e i suoi cinquantennali tifosi. Il tempo di qualche scatto, poi si torna al proprio posto: quello storico, proprio come loro.