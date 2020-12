Lazio, da qui a Natale tutto d'un fiato: 4 partite in meno di 2 settimane...

Il primo grande obiettivo è stato raggiunto: la qualificazione agli ottavi di Champions è davvero realtà. Ora però bisogna dare un segnale forte al campionato. La Lazio deve chiudere al meglio il 2020, per dimostrare a tutti che lì non ci è arrivata per caso. 4 partite in 13 giorni: questo il calendario dei biancocelesti fino a Natale, all'interno del quale ci sono diversi ardui impegni, almeno due big match. Una scorpacciata di Lazio, tutta di campionato, che ci accompagnerà fino alla vigilia di Natale.

Si parte stasera con la partita casalinga contro il Verona, poi martedì trasferta a Benevento. Ed infine, per chiudere in bellezza, prima Napoli in casa, poi Milan in trasferta. E sarà lì il vero banco di prova per Immobile e compagni. Che avranno il compito di addolcire (per quanto sia possibile farlo) un 2020, almeno sportivamente parlando.

Lazio - Verona, sab 12/12

Benevento - Lazio, mar 15/12

Lazio - Napoli, dom 20/12

Milan - Lazio, merc 23/12