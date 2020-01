Lazio da rimonta, 13 punti conquistati da situazione di svantaggio

Una Lazio che non molla mai. La squadra di Simone Inzaghi riesce a fare di necessità virtù. Sa soffrire, sa andare in svantaggio, ma (soprattutto) sa come riprendere le partite. La gara di ieri, seppur giocato molto al di sotto della media, è l'ennesima in cui Lulic e compagni hanno rimediato all'iniziale svantaggio. In tutto sono 13 i punti conquistati dopo essere andati sotto di un gol. Si parte proprio dal derby d'andata con la Roma quando Luis Alberto risponde al rigore di Kolarov. A Bologna è Immobile con una doppietta a sistemare le cose per il 2-2 finale con tanti rimpianti per il rigore fallito da Correa. Il 20 ottobre c'è il match che ha cambiato la stagione della Lazio. All'Olimpico le aquile recuperano da 0-3 contro l'Atalanta e strappano un prezioso punto. I capitolini ci prendono gusto e una dopo l'altra puniscono Juventus, Cagliari e Brescia. Tre vittorie ottenute ribaltando l'iniziale svantaggio e che portano a 12 il totale dei punti conquistati in rimonta. Cifra arrotondata ieri grazie ad Acerbi su una papera immensa di Pau Lopez. Numeri impressionanti che fanno capire come questa squadra non abbia alcuna intenzione di mollare.