Lazio, da Zarate a Felipe Anderson: ecco i primi marcatori dei ritiri ad Auronzo

NOTIZIE SS LAZIO - Quattordicesimo ritiro estivo consecutivo ad Auronzo di Cadore per la Lazio di Maurizio Sarri che ha disputato oggi la prima amichevole precampionato. Le aquile hanno battuto la Top11 Radio Club 103 per 10-0. La prima rete è stata firmata da Felipe Anderson, che non c'era riuscito dal 2013 al 2018 durante la sua prima esperienza in maglia biancoceleste. Nel 2020 era toccato a Francesco Acerbi, ma prima di lui era stata la volta di Zarate, Klose, Candreva e Correa solo per citarne alcuni.

Ecco l'elenco completo:

Precampionato 2008: Lazio-Rappr. Bellunese 7-0, primo marcatore Zarate

Precampionato 2009: Lazio-Auronzo 10-0, primo marcatore Mauri

Precampionato 2010: Lazio-Auronzo 9-0, primo marcatore Kozak

Precampionato 2011: Lazio-Auronzo 16-0, primo marcatore Klose

Precampionato 2012: Lazio-Auronzo 14-0, primo marcatore Candreva

Precampionato 2013: Lazio-Auronzo 11-0, primo marcatore Kozak

Precampionato 2014: Lazio-Auronzo 10-0, primo marcatore Rozzi

Precampionato 2015: Lazio-Auronzo 14-0, primo marcatore Perea

Precampionato 2016: Lazio-Auronzo 19-0, primo marcatore Djordjevic

Precampionato 2017: Lazio-Auronzo 16-0, primo marcatore Keita

Precampionato 2018: Lazio-Auronzo 20-0, primo marcatore Cataldi

Precampionato 2019: Lazio-Auronzo 18-0, primo marcatore Correa

Precampionato 2020: Lazio-Triestina 2-2, primo marcatore Acerbi

Precampionato 2021: Lazio- Top11 Radio Club 103 10-0, primo marcatore Felipe Anderson