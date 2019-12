Lazio, dal 26 maggio alla Supercoppa: le 10 gare più belle del decennio - VD

Manca solamente qualche ora, e poi potremo archiviare il 2019, in attesa di scoprire cosa riserverà il 2020 ed il nuovo decennio. In casa Lazio, da giorni si stanno ricordando i momenti più belli di questi ultimi anni. Dopo i migliori gol ed esultanze, qualche minuto fa è stato pubblicato un video sui canali ufficiali del club, che ripercorre le dieci partite rimaste nel cuore dei tifosi biancocelesti, gara che hanno riscritto la storia, definendo l’inizio di nuove ere. Dal derby del 2011 al 26 maggio, passando per la Supercoppa e le goleade contro Palermo e Fiorentina, fino ad arrivare all’ultima Coppa Italia. Di seguito, le immagini con la rassegna completa:

#SSLDecadeAwards 🦅

partite indimenticabili. Hanno riscritto la storia, sancito l'inizio di nuove ere...



La vostra preferita? 🤔



https://t.co/Bq8NjZavyX — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 30, 2019

