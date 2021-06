Lazio, dalla Turchia assicurano: "Emre nello staff di Sarri, è fatta"

"Emre Belozoglu va in Italia ed entra nello staff di Maurizio Sarri", questa la notizia rilanciata in mattinata dai media turchi. La voce aveva preso corpo nella giornata di sabato, viene confermata all'alba della nuova settimana. Emre, ex centrocampista dell'Inter, è stato direttore sportivo del Fenerbahce, ha trattato con la Lazio la cessione di Muriqi nella passata stagione. Per capirci. Non solo, però. Nel marzo scorso, dopo l'esonero del tecnico Erol Bulut, ha preso in mano le redini della squadra, diventando allenatore ad interim del club di Istanbul. Ora - secondo i giornali turchi - è pronto a nuova avventura, a Roma, con la Lazio. Nei giorni scorsi, da Formello non arrivavano conferme in merito, ma da Istanbul danno per fatto il passaggio di Emre in biancoceleste come assistente di campo di Sarri. Vero è che il tecnico avesse chiesto una figura in più per rimpolpare lo staff, sarà l'ex centrocampista di Inter e Newcastle il prescelto? In Turchia ne sono certi.