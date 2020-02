Lazio, Damiano Er Faina: "L'Inter ha veri campioni, ma noi abbiamo un grande gruppo" - VD

Damiano Coccia, detto 'Er Faina' è stato raggiunto dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it nell'immediato pre-partita della sfida contro l'Inter. Di seguito, il suo pensiero sul big match: “L’Inter è una grande squadra, ha i campioni, ha Lukaku, Lautaro Martinez. Se giochiamo col gruppo, non ce n’è per nessuno. Entusiasmo? Me ne sono accorto, ci ho messo un’ora e mezza per arrivare all’Olimpico. È bello, magari fosse così tutte le domeniche. Ho visto anche tanti interisti, sono contento, sono brave persone”.

