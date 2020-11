Lazio, Damiano 'Er Faina' sta con Immobile: "Non potete criticare il Ciro uomo" - FT

Si è aperta una nuova questione Immobile. Il secondo atto è nato da un servizio alquanto discutibile mandato in onda da Sportmediaset. Un vero e proprio attacco alla reputazione del bomber della Lazio. Anche il noto personaggio del web, Damiano 'Er Faina', tifoso biancoceleste, ha preso le difese di Ciro su Instagram: "Il Ciro uomo è una delle prsone migliori che conosco, sempre gentile e disponibile con il prossimo. Un papà esemplare, un marito speciale e un amico speciale. Potete criticare il Ciro giocatore (anche se lo fate perché capite poco di pallone) ma il Ciro uomo non potete farlo perché non sapete! Ti voglio bene amico mio!". Immobile ha risposto alla storia del suo amico ringraziandolo per le belle parole nei suoi confronti.