Lazio, De Cosmi: "La squadra ha dato una risposta di grande coesione"

Aspettando il prossimo impegno biancoceleste in Champions League, proseguono le analisi della vittoria di Crotone di sabato sera. Il mister Roberto De Cosmi ha parlato a Lazio Style Radio elogiando i singoli, ma al contempo la squadra in generale: "Correa è un giocatore di qualità indiscussa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale. Ha supportato Ciro che è tornato al gol e ha dimostrato grande qualità visto che era tornato venerdì dall'impegno con l'Argentina. Giocare in quelle condizioni per un giocatore che fa della velocità la sua forza, ci fa capire quanto sia forte. E' importante per l'economia della Lazio".

IMMOBILE - "Mi aspettavo che Ciro avesse grande voglia di fare gol. A tutto quello che gli è stato detto, lui ha risposto sul campo. Ha fatto un gol difficilissimo, un gesto tecnico particolare. Sono felice per lui e per la Lazio. Tutta la squadra ha dato una risposta di grande coesione e forza, con il mister al comando di tutto".

CLEEN SHEET - "La difesa ha risposto bene e questo è dovuto alla grande organizzazione che rende tutto più semplice. Gli attaccanti sono i primi a tornare, poi entrambi i portieri sono di grande valore. Uscire imbattuti senza subire gol è un premio collettivo che rende ancora di più godibile la vittoria. In quelle condizioni climatiche non era semplice".

DIFESA - "Radu veniva da uno stop piuttosto lungo e ha fatto bene. Su quel terreno chiunque poteva andare in difficoltà, ma ha preso sempre i tempi giusti per i tackle e ha letto bene le situazioni. Messias non era uno dei clienti più semplici. Tutta la difesa in generale ha fatto bene: Acerbi sontuoso, Patric grande lavoratore. La mentalità è stata fondamentale. Menziono anche Hoedt che quando gioca dimostra grande affidabilità e coerenza nei principi di gioco di Inzaghi. Abbiamo subito qualche gol di troppo, ma secondo me sono dipesi dalla fase di ambientamento".

IMPEGNO CHAMPIONS - "Parolo mi è piacuto molto. Siamo sulla strada giusta, ora ci aspetta un impegno importante e spero possa giocare Luiz Felipe. Vincere domani vorrebbe dire tanto. Bisogna essere attenti".

LUIS ALBERTO - "Le sue qualità sono indiscusse, crea qualità in mezzo al campo. La nostra mediana è uno tra i più importanti in Italia e in Europa. Lo spagnolo ha grandi capacità cognitive, grande forza fisica, dinamicità nella corsa. La sua crescita è evidente e può essere solo un punto di forza per la Lazio".

FARES - "Quella di sabato è stato la prestazione con più qualità finora. Per noi i quinti sono fondamentali e credo sia uscito soltanto perché ammonito. Ci vuole ancora un po' di tempo, ma la strada è quella giusta. Ciò fa ben sperare perché così il mister ha più ampia scelta, anche con la soluzione di Marusic a sinistra e il rientro di Lulic".