Lazio, De Cosmi: "Spiazzato dalla situazione. Hoedt ha dato conferme"

La Lazio domani sera giocherà in Belgio contro il Bruges con una formazione totalmente rimaneggiata. Roberto De Cosmi ha espresso a Lazio Style Radio le sue perplessità: "La situazione è chiaramente particolare, difficile. Non ci si aspettava di arrivare così alla vigilia, sono rimasto spiazzato. La partita è molto particolare perché serve dare continuità alla vittoria cercata contro il Dortmund. Sono un po' con l'amaro in bocca. L'undici titolare che dovrebbe scendere in campo è comunque di livello, bisogna fare di necessità virtù e speriamo che domani qualche giocatore possa raggiungere la squadra in Belgio".

CALCIO IN DIFFICOLTA' - "La perdita economica che il calcio sta subendo in questo momento è molto importante, aggiungendo anche la perdita di empatia che c'è data l'assenza del pubblico. Non possiamo fronteggiare la situazione in maniera diversa, anche se affrontare le gare in questa maniera è veramente complicato. Dobbiamo cercare di stringere i denti e affrontare il tutto nel migliore dei modi. Il numero delle liste deve essere aggiustato: è importante aumentare gli over dando così la possibilità al tecnico di affrontare la situazione in maniera più serena. Questo va a discapito delle società che compiono molti investimenti".

HOEDT - "Hoedt ha dato conferme contro il Bologna, dando sicurezza. In questo sistema di gioco Acerbi è più credibile anche in fase d'impostazione, pure l'olandese ha un grande piede. Sono sereno con Hoedt da libero e Acerbi e Patric a completare il terzetto. L'unica sbavatura dell'olandese ha determinato il calcio di punizione di Orsolini, però è stato pulito nelle giocate, nelle letture. Mi è piaciuto il suo coraggio nell'impostare le giocate. In questo momento il ragazzo sta dando le giuste risposte, questo cercava la società durante la campagna acquisti".

REINA - "Reina non lo scopriamo di certo noi: è un giocatore di grande spessore ed è di aiuto a Thomas dando consigli ma anche grande stimoli. Il portiere è l'elemento in più per la costruzione dal basso e lo spagnolo ha l'esperienza che serviva alla squadra. Una scelta azzeccatissima e ce lo teniamo stretto".

AKPA AKPRO - "L'ivoriano sta dimostrando di avere coraggio, ama attaccare gli spazi e crea la solidità difensiva a centrocampo. Sta dimostrando di essersi calato nel ruolo. Le caratteristiche con le altre mezzali sono ovviamente diverse, ma sta diventando un elemento in più a Inzaghi. Il ragazzo poi si è posto nella maniera giusta".