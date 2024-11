Lazio, De Grandis: "I tifosi pensavano alla retrocessione, adesso..."

Stefano De Grandis è tra gli ospiti di Sky Calcio Club. Il giornalista del canale satellitare ha parlato del momento della Lazio e ha spiegato cosa è accaduto nell'ambiente Lazio negli ultimi mesi. Ecco le sue parole: "Lazio e Fiorentina hanno due attaccanti che lo scorso anno non giocavano. Castellanos è un altro. Ha perso tutti i leader e i tifosi della Lazio che sono disfattisti nella loro genesi avevano paura di fare un campionato per salvarsi. La Lazio ha comprato giocatori che giocavano per salvarsi. A me Tchaouna, Dia e Noslin piacevano, ma per esempio la Fiorentina ha preso giocatori con altre aspettative. Non venivano riconosciuti leader come un Luis Alberto che era anche acclamato dai tifosi".