Lazio, De Martino annuncia un progetto futuro: sarà novità assoluta

In Sardegna la Lazio ha partecipato all'evento Business Meeting, un incontro con i propri sponsor iniziato venerdì a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Un modo per parlare non solo di economia e marketing, ma anche di interconnessioni. E, come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, proprio su questo punto si è espresso De Martino, intervenuto durante l'evento. Un vero e proprio progetto di portata internazionale, volto ad avvicinare tutti i laziali sparsi per il mondo. Lazio Style Channel, canale tematico biancoceleste, verrà implementato con nuovi format comunicativi: "Sarà una novità assoluta per una squadra di calcio", ha dichiarato De Martino. Nelle prossime settimane il direttore della comunicazione della Lazio fornirà ulteriori dettagli. Intanto, la società biancoceleste concluderà proprio oggi il Business Meeting.

LAZIO, TARE RINNOVA

LAZIO, INZAGHI TORNA A PARLARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE