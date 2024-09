Lazio, Dele-Bashiru a Sky: "Ero fiducioso prima della partita. Sul gol..."

Dopo l'ottimo esordio europeo della Lazio in Europa League, vincente per 0-3 contro la Dinamo Kiev, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il centrocampista biancoceleste Dele-Bashiru, autore di un gol e un assist:

"Sono contento, prima della partita ero fiducioso, sapevo che avremmo preso i tre punti ma anche di dover fare il mio lavoro. Il gol e l'assist sono un bonus che mi rendono più contento. Non è stato semplice adattarsi alla nuova squadra, il livello è alto, nello spogliatorio mi aiutano tutti. Se ora è più semplice? No, non è più semplice, ma pian piano arrivo al livello giusto. Noi siamo in questa competizione per vincerla, ragioneremo una partita alla volta e così facendo sicuramente andremo bene. Se conosco parole in italiano? Ciao!".