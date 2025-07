Lazio, Dele-Bashiru e quel libro da scrivere: in Turchia ha una missione

RASSEGNA STAMPA - Fisayo Dele-Bashiru cerca la password giusta per poter sbloccare la cassaforte in cui dovrebbe trovarsi tutto ciò che la società ha visto in lui, e la Turchia è il posto giusto per farlo. Il giocatore tornerà nella terra in cui ha visto la maglia dell’Hatayspor con cui aveva messo a segno 9 gol e 6 assist, prestazioni che avevano attirato l’attenzione del direttore sportivo Fabiani. Ora ci ritorna con l'aquila sul petto, ma ancora con tutto da dimostrare.

Come riporta il Corriere dello Sport, contro l’Avellino, nell’amichevole di Frosinone, il nigeriano non ha brillato risultando fuori ritmo, sbagliando la posizione e i movimenti di gioco richiesti. Solo un’accelerazione. Insomma, un corpo estraneo ai dettami di gioco e alla compattezza della squadra. Il classe 2001 ha bisogno di tempo, e Sarri continua a osservarlo da vicino.

C'è ancora un mondo da apprendere per inserirsi nella grande macchina targata Sarri: tempi di inserimento, pressing, gioco a due tocchi, focus continuo sulla partita, movimenti codificati. Per adesso Dele-Bashiru è "un libro da scrivere", come da definizione del Comandante. E la tournée in Turchia potrebbe riaccenderlo. Proprio lì dove aveva iniziato a farsi notare.

