Lazio, Delio Rossi: "Attenzione alla Fiorentina. I viola se in giornata..."

Domenica sarà Fiorentina-Lazio, un'altra gara dall'alto indice di difficoltà dopo il derby. Il doppio ex mister Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Elleradio, invitando i biancocelesti a prestare massima attenzione alla Fiorentina, squadra imprevedibile e camaleontica: "La Fiorentina è una squadra giovane e strutturata in maniera tale che può fare sette gol alla Roma e perdere contro Atalanta o squadre minori. I viola sono una brutta gatta da pelare se in giornata, per questo dico che la Lazio non sa cosa troverà".