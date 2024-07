Lazio, Delio Rossi: "Castrovilli? Prospetto importante. Il suo ruolo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti temi in casa Lazio. Dall'addio di Immobile fino all'arrivo di Castrovilli, passando per la scelta del nuovo capitano. Proprio riguardo a questi argomenti si è espresso l'ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ai microfoni di tag24.it. Ecco quello che ha detto: "Castrovilli? Sicuramente è un prospetto importante, un giocatore che ha dimostrato di avere qualità. Purtroppo in questi anni ha avuto dei problemi fisici, ma è fondamentale che lui possa aver risolto per tornare ai suoi livelli. Nel calcio moderno è fondamentale star bene ed essere integro. La medicina negli anni ha fatto dei passi da gigante, ma solo il tempo ci potrà dire come sta. Lui non è uno come Totti, ad esempio, che giocava solo di tecnica. Vedremo come giocherà Baroni. Castrovilli ha giocato quasi sempre centrocampista e mi sembra che i biancocelesti, per ora, non contemplino quel ruolo. A meno che non lo vogliano mettere sotto punta, ma di sicuro non è un esterno. I giocatori vanno scelti in base all’idea di gioco. In linea generale però è più un centrocampista, che non un trequartista o un attaccante esterno".

"L'addio di Immobile? Quando intraprendi una strada, come quella di Immobile, sai cosa perdi ma non cosa trovi e per la Lazio sarà un’assenza importante. Spesso nel calcio ci si ricorda solo delle cose più recenti, ma lui è la storia di questo club. Per lui parlano i 207 gol realizzati. Per avere futuro, bisogna avere grande rispetto del passato e Ciro va ricordato come merita. Come tutte le storie, c’è anche un’età anagrafica e dei motivi che hanno portato il rapporto ad interrompersi. Uno così merita il giusto tributo. Vedremo se chi arriverà al suo posto sarà all’altezza, per ora i nomi non mi sembrano di questo livello".

"Non mi aspetto un nome importante, perché credo che un attaccante di esperienza e di livello è fuori dai parametri della Lazio. A me ad esempio piace tantissimo il centravanti del Feyenoord, ma costa almeno 40 milioni. L’alternativa è prendere un giocatore adulto, agli ultimi anni di carriera, alla Klose. Non è facile però da trovare. Altrimenti si deve puntare su un giovane di prospettiva e fare una scommessa. Non mi aspetto di certo la prima opzione, ma altro. Sostituiranno i gol di Ciro, con quelli degli esterni e di squadra. Non è una situazione facile e non mi pare che nè Castellanos, nè Noslin, abbiano queste caratteristiche".

"La scelta del nuovo capitano? Io vi posso dire come facevo io. Davo la fascia a chi ci teneva, ma 99 volte su 100 poi, all’interno dello spogliatoio, il capitano non è determinato da una fascia. E’ un ruolo istituzionale e di solito viene scelto per anzianità, o dalla squadra. L’allenatore dovrebbe portarli a scegliere qualcuno che sia idoneo. Credo però che si dia alla fascia più importanza di quella che realmente ha".