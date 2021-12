Lazio, Delio Rossi: "Sarri maestro di campo, farà bene nel girone di ritorno"

Manca sempre meno al ritorno in campo della Serie A e anche alla ripresa del campionato da parte della Lazio di Maurizio Sarri. A dire la sua sulla prima parte di stagione è proprio l'ex allenatore biancoceleste Delio Rossi che ai microfoni di TMW Radio ha affermato: "Sarri, per sua indole, è più un maestro di campo. Girone di ritorno? In teoria Sarri farà meglio, è un allenatore che lascia meno spazio all'inventiva e ci vuole tempo per assimilare il suo gioco. Fino ad adesso non ha fatto bene".