Lazio, delirio nello spogliatoio post derby: "Chi non salta della Roma è" - VIDEO

Tre a zero e tutti a casa. Una vittoria che resterà a lungo nella testa dei tifosi della Lazio, e non solo. A fine partita la squadra ha esultato in campo e dentro lo spogliatoio. Una volta rientrata, è scoppiata la festa. Sui social si è diffuso velocemente un video di tutto il gruppo che ballava al canto di "chi non salta della Roma è". Una goduria doppia, ed è solo l'inizio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO