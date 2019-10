Lazio, Di Gennaro: "Immobile centravanti ideale per Euro 2020"

L'italia si è qualificata per Euro 2020, ma quali saranno i calciatori che parteciperanno alla competizione? Tuttomercatoweb.com ha domandato ad Antonio Di Gennaro, ex azzurro e ora commentatore Rai di fare la sua personale lista dei convocati. Per quello che riguarda la parentesi dedicata agli attaccanti ha dichiarato: "Ciro Immobile e Belotti. Quanto a Balotelli, Mancini lo valuta e se torna a segnare da qui a marzo, allora il ct lo convocherà".

LAZIO, LE PAROLE DI CAGNI

LAZIO, IMMOBILE METTE LE RADICI

CLICCA QUI TORNARE ALL'HOMEPAGE