Lazio, Di Livio: “Champions difficile. Futuro Inzaghi? Deve chiamare Lotito...”

Angelo Di Livio, ex calciatore dei Juve e Fiorentina, ha commentato la situazione della Lazio a quattro partite dalla fine del campionato e il futuro di Inzaghi. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "Champions? Dopo ieri sera è sempre più difficile. Se avesse fatto gol Correa, sarebbe cambiata la partita. Ha trovato una Fiorentina tosta, che ha concesso pochissimo. Perché Inzaghi non rinnova? Io se volessi firmare il contratto, chiamerei il presidente e firmerei. Perché tutto questo tira e molla? Aspettare quale Europa sarà? Non ci credo. SI deve riflettere sul tecnico ma anche sui giocatori".