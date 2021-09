Lazio, Di Marzio: "Non è facile cambiare mentalità, serve personalità"

Giornate di avvicinamento al derby per Lazio e Roma che vivono due momenti differenti. Gianni Di Marzio, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato così la situazione delle due squadre capitoline: "Difficoltà della Lazio? È anche questione di personalità. Non è facile passare da una linea a tre a una a quattro. È un cambio di mentalità e non è facile farlo". Poi sulla Roma: "Mourinho esprime anche con i fatti le sue valutazioni. Alcuni giocatori non li fa proprio giocare. Abraham è fortissimo, ha i piedi da brasiliano e fa cose stupende in area di rigore".