Lazio, Di Marzio: "Vediamo se soffre di vertigini, tutti aspettano la prima caduta"

La trasferta è storicamente maledetta. Il Genoa, a Marassi, ha sempre rappresentato una brutta gatta da pelare per la Lazio. Che però ha una luce diversa rispetto al passato. Ha infranto tutti i tabù, sta volando sulle ali della consapevolezza della propria forza. Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente, ha parlato a TMW Radio delle insidie alle quali potrebbe incorrere la squadra di Inzaghi in questo weekend di campionato: "Bisogna vedere se i giocatori della Lazio siano abituati a stare in alta quota. L'arte di saper vincere non è per tutti. Io starei attento anche ai numeri. Più si va avanti e si vince, più tutti sono lì ad aspettare la tua prima caduta".

