Lazio, Di Matteo compie 50 anni: gli auguri della società

Roberto Di Matteo ha trascorso tre stagioni con la maglia della Lazio, prima di trasferirsi a Londra per giocare nel Chelsea, dove è diventato un simbolo (prima da calciatore, poi da allenatore). Ma anche alla Lazio il centrocampista italiano ha lasciato un ottimo ricordo: in tre anni ha collezionato 88 presenze e realizzato 7 gol. Oggi Di Matteo compie 50 anni: un traguardo importante. E non potevano mancare gli auguri della società biancoeleste che ripercorre la sua carriera attraverso i canali ufficiali del club.