Lazio, Dia a Sky: "Non era facile vincere. L'obiettivo? La Champions!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Boulaye Dia è stato il grande protagonista della partita tra Hellas Verona e Lazio. Con un gol e un assist il trequartista biancoceleste ha messo in crisi la retroguardia scaligera, laureandosi come migliore in campo. Al termine del match, Dia è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la prova della squadra: “Champions? Sì, è l’obiettivo di questa squadra, giochiamo per vincere ogni partita. Importante prendere i tre punti oggi, non era una gara facile, siamo tornati a vincere e siamo felici”.

Pubblicato il 19/01