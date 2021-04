Lazio, difesa colabrodo e attacco spuntato: il confronto con le big è senza appello

LAZIO STATISTICHE - Se il calcio non è solo uno sport di numeri, quelli della Lazio devono tuttavia far riflettere. Con le cinque reti incassate, i biancocelesti sono a quota 46 in 31 giornate. Troppi per una squadra che vuole andare in Champions. I capitolini sono l'ottava miglior difesa del torneo e meglio di lei hanno fatto tutte le prime cinque, ma anche Verona e Udinese. La Lazio ha subito gli stessi gol della Sampdoria e due in meno della Roma, ma deve anche recuperare una gara e, visti i numeri delle ultime gare, non è escluso che possa essere superata anche da loro. Se la difesa piange, l'attacco non ride. Sì, perché il problema della retroguardia potrebbe essere calmierato se il reparto avanzato facesse il proprio. La Lazio, invece, ha realizzato appena 53 reti ed è l'ottavo miglior attacco. Meglio di lei, oltre alle prime cinque, anche Roma e Sassuolo che la seguono in classifica. Capitolini che hanno distacchi abissali dalle altre: 20 gol in meno dell'Atalanta, 18 di Napoli e Inter, 11 dalla Juventus e 7 dal Milan. Anche la differenza reti punisce la Lazio con un misero +7: Inter (+42), Milan (+22), Juventus (+35), Atalanta (+34), Napoli (+34). Numeri ben diversi da come aveva abituato la squadra di Inzaghi che è chiamata a migliorarsi nelle ultime sette partite, ccercando di rendere possibile quello che al momento appare (quasi) impossibile.