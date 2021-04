Lazio, Djavan Anderson è diventato papà: è nata Ovie Aiko - FOTO

Una giornata quella di ieri che Djavan Anderson dimenticherà difficilmente. Nel giorno del suo compleanno infatti la vita gli ha riservato il regalo più bello ovvero la nascita della sua prima figlia. Ovie Aiko Anderson nata dalla relazione con Annelot van Rhijn. Questo il bellissimo post del calciatore su Instagram: "Ieri pensavo di festeggiare il mio compleanno come in qualsiasi altro anno. Allora questo piccolo miracolo ha deciso di unirsi alla festa! Per sempre grato e grato per avermi dato il miglior regalo di compleanno che avrei mai potuto desiderare. Tutto il mio rispetto e potere per mia moglie e per la sua super mamma".

