Lazio, doppio KO casalingo: nell'ultimo decennio solo due precedenti

Raspadori e Caputo, la Lazio va KO. Anche con il Sassuolo. Per la squadra di Inzaghi piove sul bagnato e, dopo essere stata sconfitta da Lecce e Milan, non riesce a collezionare alcun punto dalla sfida interna contro i neroverdi. Quella post-Covid è tutta un'altra Lazio rispetto a quella, prima che scoppiasse la pandemia, stava catalizzando su di sè le attenzioni - e i complimenti - di tutti gli appassionati di calcio. I numeri fotografano bene il momento complicato della compagine biancoceleste. Basti pensare che, se si analizza l'ultimo decennio, troviamo solamente altre due situazioni in cui la squadra capitolina ha subito un doppio KO tra le mura dell'Olimpico. Si tratta, riporta Lazio Page, delle sfide contro Chievo e Atalanta dello scorso anno, e di quelle contro Genoa e Napoli del 2013. I precedenti diventano quattro, infine, se si considerano anche i derby.

