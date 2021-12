Lazio, due anni fa il tris all'Udinese all'Olimpico - VIDEO

Poco più di 24 ore alla 15ª giornata di Serie A per la Lazio che all'Olimpico ospiterà l'Udinese di Gotti. Gli uomini di Sarri devono rialzarsi dopo le due sconfitte in campionato contro Juventus e Napoli e non possono permettersi altri passi falsi. Ai biancocelesti serve una vittoria, come due anni fa esatti quando sconfissero i friulani con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Immobile e al gol di Luis Alberto. La società sui propri canali social ha ricordato quel successo condividendo gli highlights del match.