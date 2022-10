Lazio, due anni fa la notte magica contro il Borussia Dortmund

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Certe serate non si possono dimenticare, entrano di diritto nella storia e soprattutto nel cuore dei tifosi. Quella del 20 ottobre 2020 è sicuramente una di queste per la Lazio che esattamente due anni fa batteva il Borussia Dortmund per 3-1 nel match inaugurale della fase a gironi della Champions League 2020/2021. L'aquila mancava nell'Europa dei grandi addirittura da 13 anni e dopo la sonora sconfitta rimediata a Genova contro la Sampdoria, sembrava essere condannata ad essere vittima sacrificale. I tedeschi più esperti in ambito internazionale guidati dal bomber Haaland, secondo i pronostici avrebbero dovuto aver ragione dell'allora squadra di Simone Inzaghi, che però con grinta e determinazione riuscì a ribaltare la situazione.

LA PARTITA - Dopo appena cinque minuti la Lazio si porta in vantaggio con il grande ex Immobile innescato da Correa. Il monologo biancoceleste proesegue e porta al raddoppio con l'autogol di Hitz propiziato da un colpo di testa di Luiz Felipe. Nella ripresa l'aquila patisce il ritorno dei gialloneri e subisce il gol di Haaland che riapre la contesa. Pochi minuti dopo però si concretizza la favola di Akpa-Akpro che al suo esordio in una manifestazione europea trova la marcatura del 3-1 su assist di Immobile e ristabilisce le distanze. Un successo che ha spianato la strada agli aquilotti che al termine del girone riuscirono a centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Grande rammarico per l'assenza del pubblico per via della pandemia. Anche per questo la Lazio vuole tornare a calcare certi palcoscenici per permettere ai propri tifosi di vivere dal vivo queste intense emozioni.