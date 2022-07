Lazio, due anni fa la vittoria contro il Cagliari e il ritorno in Champions

Sono passati due anni da quando la Lazio, grazie alla vittoria contro il Cagliari, tornò in Champions a 13 anni di assenza dall'ultima volta: il racconto...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'obiettivo in campionato della Lazio è da anni lo stesso: la qualificazione in Champions League. La società biancoceleste sta costruendo una squadra competitiva, in grado di riuscire nella stessa impresa di due anni fa. Il 23 Luglio del 2020, infatti, una Lazio reduce da molte difficoltà post-lockdown ottenne la qualificazione in Champions League, imponendosi per 2-1 contro il Cagliari. La squadra allenata da Simone Inzaghi terminò il primo tempo sotto per 0-1 a causa del gol di Simeone, ma nella seconda frazione le reti di Milinkovic prima e Immobile poi, ribaltarono il risultato, ottenendo il ritorno nell'Europa dei grandi dopo tredici anni di assenza. Una notte indimenticabile quella per i tifosi biancocelesti che, finalmente, tornarono a risentire nelle orecchie la tanto ambita musica e a riveder le stelle, quelle della Coppa dei Campioni.