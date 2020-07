Lazio, due anni fa Silvio Proto arrivava nella Capitale

Due anni in biancoceleste proprio oggi per Silvio Proto. Il portiere belga veniva infatti acquistato proprio nel luglio del 2018. Il belga, chiamato nella Capitale per essere il vice di Strakosha, è sempre stato un professionista esemplare. Come riporta l’Agenzia Ufficiale biancoceleste sono sei le presenze collezionate nel primo anno con l’aquila sul petto. Due invece sono quelle di questa stagione: una in Europa League e una in Coppa Italia. Proto ha arricchito anche il suo palmares da quando è nella Capitale con una Coppa Italia e una Supercoppa.

Lazio - Milan, le probabili formazioni: Inzaghi spera in Leiva, forfait Marusic

Lazio, Immobile versione tifoso: prima volta in stagione e decima in assoluto

TORNA ALLA HOME